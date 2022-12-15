В Курске мужчина украл у знакомой золотой браслет

Украденный браслет мужчина уже успел продать Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительница Курска обратилась в полицию из-за кражи ее золотого браслета. Однако, когда именно пропало украшения, девушка сказать не могла, так как давно его не надевала. Полицейские расспросили ее, кто приходил к ней в квартиру последнее время. Среди гостей оказался ее 33-летний знакомый.

Полицейские отправились к мужчине для опроса, увидев стражей порядка, он признался, что забрал браслет и уже продал его.

- В день кражи непродолжительное время он оставался один, чем и воспользовался для просмотра содержимого шкатулки. Оттуда забрал только одно украшение, чтобы не сильно привлекать внимание, - рассказали в УМВД.

Девушке будет возмещен ущерб.