Николай Студеникин назначен начальником Управления Минюста РФ по Курской области

Ранее Николай Васильевич занимал должность прокурора Омской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области представили нового начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области. Им стал Николай Студеникин. Об этом сообщили в областной администрации.

- Николай Васильевич обладает большим опытом работы в органах прокуратуры. В его лице регион получит руководителя, который сможет наладить взаимодействие с органами власти Курской области и успешно решать возникающие вопросы, - сказал заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук.

Николай Студеникин окончил юридический институт в Свердловске. Занимал должность прокурора Омской области. Более тридцати лет проработал на различных должностях в прокуратуре Курской области.

- Курская область – приграничный регион, поэтому областная администрация и федеральные территориальные органы сейчас работают как одна команда. Уверен, что профессиональных знаний, опыта и навыков Николая Васильевича будет достаточно для выполнения задач, возникающих перед нами, - губернатор отметил Роман Старовойт.