В Курске автомобиль сбил 72-летнего мужчину

Авария произошла на Кривецком переулке Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 14 декабря примерно в 19:15 в районе дома № 2 по переулку Кривецкому. В региональном УГИБДД рассказывают, 42-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, сбил 72-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 14 декабря в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 15:11, на 540 километре автодороги М2 «Москва-Белгород. По предварительным данным, автомобиль «АУДИ А6», под управлением 25-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21150», за рулем которого был 72-летний водитель.

В результате ДТП 24-летняя девушка-пассажирка автомобиля «АУДИ» получила ранения и была доставлена в больницу.