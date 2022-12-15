Вечером 14 декабря над Курским районом сработала система ПВО

В социальных сетях куряне сообщали, что слышали громкие звуки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вечером 14 декабря под Курском было неспокойно. Куряне в социальных сетях сообщали, что слышали громкие звуки. Примерно в 23:30 прокомментировал ситуацию губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что над Курским районом сработала система ПВО.

- Пострадавших и разрушений нет, - уточнил губернатор.

Напомним, 6 декабря ВСУ с помощью беспилотника атаковали курский аэродром.

- В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет, - сказал глава региона.

Из-за возгорания 6 декабря отменены занятия в двух курских школах: в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

Утром 6 декабря в администрации региона принято решение продлить в Курской области желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток.