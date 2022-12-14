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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 18:01

Прокуратура проверяет информацию о некорректном поведении курского учителя

ЧП произошло в школе Железногорска
Ольга ДАНИЛОВА

Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации, распространенной в сети Интернет, о некорректном поведении учителя одной из школ Железногорска, сообщили в ведомстве.

- Как следует из аудиозаписи, в отношении детей применялись недопустимые методы воспитательного воздействия.

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, - сообщает прокуратура региона.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.