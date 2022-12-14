Из-за снегопада куряне остались без воды

Полностью устранить проблему планируют к 14:00-15:00 Фото: Архив "КП"

Ночью в Курске произошел обрыв воздушной линии, в результате чего работа Рышковского водозабора была остановлена. Это случилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в комитете ЖКХ, без воды остались потребители Северо- и Юго-западного микрорайонов, района КЗТЗ, части улиц Центрального (от 50 лет Октября до улицы В. Луговой) и Сеймского (Литовская, 3-я Песковская и прилегающие) округов.

Аварийная бригада АО «Курские электрические сети» смогла восстановить электроснабжение водозабора в пять утра. В настоящее время вода есть, но давления пока недостаточно, это сказывается на верхних этажах. В городской администрации сообщают, что полностью все отрегулировать планируют к 14:00-15:00.