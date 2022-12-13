Актер Сергей Никоненко в Курске открыл фестиваль патриотического кино

Открытие фестиваля прошло в драмтеатре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В драматическом театре им. А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие I Всероссийского фестиваля историко-героического и патриотического кино «Курская дуга». Мероприятие проходит в рамках подготовки праздничной программы к 80-летию победы в Курской битве.

В фойе театра работала фотовыставка «Герои и подвиги». Фотографии посвящены участникам специальной военной операции и подготовлены Российским военно-историческим обществом. На открытии фестиваля присутствовали почетные гости - народный артист РСФСР Сергей Никоненко и кинорежиссер Андрей Кравчук.

Первый показ фестиваля прошел в концертно-творческом центре «Звездный», там демонстрировали фильм-спектакль «Василий Теркин».

До 15 декабря включительно в кинотеатре «Юность» пройдут кинопоказы двух военных драм - «Крылья над Берлином» и «Рядовой Чээрин», а также исторического мультфильма «Суворов. Великое путешествие».