В Курске на Красной площади будет дежурить "Юрмобиль"

Проконсультироваться смогут инвалиды, многодетные, беременные и другие категории курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 декабря с 11:00 до 15:00 в МФЦ в торговом центре «МегаГРИНН» сотрудники Госюрбюро Курской области бесплатно проконсультируют курян. Кроме того, на площади перед торговым центром в это же время будет дежурить и «Юрмобиль».

За бесплатной юридической помощью могут обратиться:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

- граждане, имеющие трех и более детей;

- дети войны;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, «Юрмобиль» будет работать каждый понедельник до конца года на Красной площади Курска с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.