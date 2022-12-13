Курский Центр занятости одержал победу во всероссийском конкурсе

Всего на конкурс поступило 926 проектов от участников из 73 регионов страны Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Церемония награждения прошла в Москве, среди победителей – представители Курской области.

В областной администрации сообщают, Центр занятости населения Курска и Курского района одержал победу в номинации «Лучшие практики адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста». Награду от заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой получила заместитель руководителя Центра Анна Овчинникова.

На конкурс заявки могли подать коммерческие и государственные компании, центры занятости, вузы. Всего поступило 926 проектов от 574 участников из 73 регионов страны.