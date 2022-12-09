Курский губернатор предложил увеличить федеральное финансирование приграничных регионов

Роман Старовойт сообщил в частности о повреждении дорог из-за движения техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В нем участвовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель ГосДумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин, представители министерств и главы регионов. На повестке – актуальные вопросы экономики и социальной политики, адаптация субъектов к новым вызовам.

- Минобороны обеспечивает безопасность жителей Курской области. С начала проведения специальной военной операции по автомобильным дорогам региона происходит перемещение тяжелой военной техники. Есть значительные повреждения. Регион выполняет ремонтные работы, но нужна финансовая поддержка из федерального бюджета, – рассказал Роман Старовойт.

Внимание уделено кадрам первичного звена здравоохранения, в том числе увеличению выплат медикам в приграничных районах и специалистам, участвующим в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер». Также поднят вопрос об улучшении связи в приграничных районах и внедрения комплекса «Безопасный город».