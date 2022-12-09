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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:06

Курские спасатели собрали более 450 килограммов макулатуры

Цель акции – привлечь внимание к бережному использованию природных ресурсов
Кристина ГОРБАТЕНКО
В мероприятии приняли участие 17 структурных подразделений ведомства

В мероприятии приняли участие 17 структурных подразделений ведомства

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Личный состав ГУ МЧС России по Курской области собрал более 450 килограммов макулатуры. Цель акции – привлечь внимание сотрудников к бережному использованию природных ресурсов, а также экологическое образование и просвещение.

В главном управлении сообщают, что в мероприятии приняли участие 17 структурных подразделений ведомства. Первое место заняли сотрудники отдела административной работы, они собрали 186 килограммов бумаги.

На втором месте – управление материально-технического обеспечения. Им удалось собрать порядка 60 килограммов.

Всю собранную макулатуру отправят на вторичную переработку. Дальнейшая ее утилизация позволяет сберечь тысячи деревьев. Такую акцию спасатели проводят регулярно два раза в год.