За сутки коронавирусом заразились 45 курян

В регионе растет количество заболевших коронавирусом за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 9 декабря, ковид заразились еще 45 курян. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 399 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 171 человек, на ИВЛ – 8 (5 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончался 2531 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.