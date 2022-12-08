Константин Поляков назначен на должность министра природных ресурсов Курской области

Правительство Курской области планируют сформировать до конца 2022 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о назначении Константина Полякова на должность заместителя Председателя Правительства Курской области — министра природных ресурсов. Также соответствующий региональный комитет преобразован в министерство.

- Перед курскими экологами стоят важные задачи сохранения богатства нашей природы, заботы об окружающей среде. Уверен, коллеги продолжат продуктивную работу, - сказал губернатор.

Работа по формированию Правительства области продолжается. Вчера, 7 декабря, Роман Старовойт подписал документы о назначении Сергея Кожевникова министром цифрового развития и связи Курской области. Соответствующий комитет тоже преобразован в министерство.