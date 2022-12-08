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НовостиПолитика8 декабря 2022 11:39

Константин Поляков назначен на должность министра природных ресурсов Курской области

Продолжается работа по формированию регионального Правительства
Кристина ГОРБАТЕНКО
Правительство Курской области планируют сформировать до конца 2022 года

Правительство Курской области планируют сформировать до конца 2022 года

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о назначении Константина Полякова на должность заместителя Председателя Правительства Курской области — министра природных ресурсов. Также соответствующий региональный комитет преобразован в министерство.

- Перед курскими экологами стоят важные задачи сохранения богатства нашей природы, заботы об окружающей среде. Уверен, коллеги продолжат продуктивную работу, - сказал губернатор.

Работа по формированию Правительства области продолжается. Вчера, 7 декабря, Роман Старовойт подписал документы о назначении Сергея Кожевникова министром цифрового развития и связи Курской области. Соответствующий комитет тоже преобразован в министерство.