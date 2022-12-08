С 13 по 16 декабря в Курске на четырех улицах отключат электроэнергию

Ожидаются очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электроэнергию по четырем улицам города:

Сеймский округ:

13 декабря с 09:30 до 16:00 – обрезка деревьев:

Широкая 62-126.

Телефон для справок: 37-31-28

Железнодорожный округ:

С 13 по 16 декабря с 09:30 до 16:00:

1-я Стрелецкая 31-91, 22-100;

Малая Новоселовка 1-35, 2-40;

3-й Средний переулок 3-25.

Телефон для справок: 26-32-10

В Центральном округе с 13 по 16 декабря отключений электроэнергии не запланировано.

Телефон для справок: 32-40-89