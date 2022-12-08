Курянин оценил работу банка и потерял 11 тысяч рублей

За прохождение опроса о функционировании банка мужчине обещали денежное вознаграждение Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Курска у себя в мессенджере увидел рекламу, в которой говорилось, что за прохождение опроса о функционировании банка, будет предоставлено вознаграждение. Мужчина решил ответить на вопросы анкеты и получить за это деньги.

После прохождения опроса на экране отобразилась благодарность за участие и предложение ввести данные карты для зачисления оплаты. Курянин предоставил все данные своей карты, после чего последовало смс-сообщение от банка с цифровым кодом, который также нужно заполнить на ресурсе. Как только последние цифры были внесены, вместо зачисления денег, мужчина увидел сообщение о списании 11 тысяч рублей с его счета.

Курянин обратился в полицию, там ему объяснили, что сайт, где он проходил опрос, не имеет отношения к банковской системе и является вирусным.