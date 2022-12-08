Ночью в Курской области дороги от снега расчищали более 250 машин

На регион обрушился снегопад Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За ночь в Курской области выпало много снега. На расчистку дорог направили более 250 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и мультиходы. Они очищают проезжую часть и пешеходные дорожки от снега и проводят обработку. В областной администрации сообщают, что уже израсходовано более 2,8 тысяч тонн противогололедных материалов.

Для обслуживания федеральных трасс задействовано 60 единиц спецтехники, для дорог регионального и межмуниципального значения – 140 машин. В областном центре с ночи уборкой занимаются 55 комбинированных дорожных машин.

Работы продолжаются. Сейчас работают 79 дорожных рабочих, 29 комбинированных дорожных машин и 21 трактор. Также на дороги выйдут 59 единиц спецтехники.

В региональном комитете транспорта и автомобильных дорог напоминают водителям о необходимости быть внимательными и держать максимальную дистанцию, не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.