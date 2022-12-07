Курский ЗАГС передал в Госархив на хранение актовые записи вековой давности

После передачи в архив записи становятся общедоступными Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне 105-летия органов ЗАГС России впервые в истории органов ЗАГС региона состоялось важное мероприятие - передача книг записей актов гражданского состояния на вечное хранение в Государственный архив Курской области.

Актовые записи хранятся в органах ЗАГС сто лет, далее их передают на хранение в архив.

Этому событию предшествовала масштабная совместная работа сотрудников органов ЗАГС и архива, которая велась с 2019 года. В результате на вечное хранение передано 1 919 книг, это более 313 тысяч записей актов гражданского состояния.

До наших дней дошли записи актов о рождении, заключении и расторжении брака, смерти.

- Сохранение записей актов гражданского состояния для потомков важно, ведь это не только наше наследие, но и подтверждение юридических прав граждан. Согласно действующему законодательству доступ к информации в архивах ЗАГС ограничен для общего пользования. Архивные справки, дубликаты свидетельств выдаются по письменным заявлениям граждан только после документального подтверждения родства и заинтересованности. После передачи дел в архив записи актов гражданского состояния становятся доступными для всех желающих. Ни одна не будет утрачена, а это значит, что не будет забыт ни один человек Курской губернии, - отметила Ольга Воробьева.