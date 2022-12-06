Курянка хотела получить денежный подарок от банка, но потеряла 220 тысяч рублей

Аферистов ищут Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительнице Курска в социальных сетях написала ее подруга и сообщила, что получила в подарок от крупнейшего банка восемь тысяч рублей просто потому, что является его клиенткой. Эту сумму якобы переводят всем, кто вовремя подаст заявку и подруга сразу вызвалась помочь с регистрацией. Для этого нужно было в переписке отправить абсолютно все данные своей карты.

Якобы из-за технических сбоев заявку приходилось подавать несколько раз подряд. При этом около 20 раз подруга просила прислать числовые пароли, которые приходили женщине на телефон. В итоге курянке пришлось прервать общение, но СМС от банка она внимательно прочитала лишь по дороге на работу. В каждом из них предупреждали о том, что код нельзя передавать третьим лицам. Также женщина увидела и сообщения о списаниях со счета.

Узнать, что произошло, курянка решила у той самой подруги, но оказалось, что женщина давно не пользовалась социальной сетью и понятия не имеет об акции «Деньги в подарок».

Полицейские выяснили, что аккаунт подруги, с которого поступило заманчивое предложение, был взломан неизвестными мошенниками. Именно с ними переписывалась курянка. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.