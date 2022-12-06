В Курской области на трех участках автодорог завершили капремонт

Проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области состоялась торжественная церемония открытия рабочего движения на трех участках автомобильных дорог, на которых закончили капитальный ремонт.

Так, работы выполнили на путепроводе через автодорогу Курск-Курчатов, на участке трассы М-2 «Крым» в Обоянском районе и Р-298 от юго-восточного обхода Курска до села Беседино. Общая протяженность составила более 18 километров.

Как сообщают в обладминистрации, главной задачей ремонта было не только полностью восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики этих участков, но и расширить проезжую часть с двух до четырех полос движения с устройством осевого барьерного ограждения, линий электроосвещения и тротуаров, удобных в том числе для маломобильных граждан.