В Курской области на пожаре погиб мужчина

Огонь повредил дом по всей площади Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 6 декабря в 00:31. Горел жилой дом в Льгове на улице Опульского.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электрические сети. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара по всей площади поврежден жилой кирпичный дом размером 10х12 метров. Загорание было локализовано в 00:39, справиться с огнем удалось в 00:45. В доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники. Причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».