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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:34

В Курской области обстановка остается стабильно напряженной

Продолжаются обстрелы региона со стороны ВСУ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Чаще всего под обстрелы попадают объекты инженерной инфраструктуры

Чаще всего под обстрелы попадают объекты инженерной инфраструктуры

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 декабря на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт сообщил, что обстановка в Курской области остается стабильно напряженной. Продолжаются периодические обстрелы территории региона со стороны ВСУ. Прежде всего атакуют объекты инженерной инфраструктуры.

- Если происходят обстрелы - огневые точки подавляются. Наша задача - максимально обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, поэтому своевременно информируем население путем запуска сирен, - сказал губернатор.

Также глава региона сообщил, что сейчас рассматривается вопрос об информировании людей, которые находятся в зоне обстрелов, с помощью СМС. Такую форму оповещения планируют технически реализовать на этой неделе.