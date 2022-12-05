В Курской области обстановка остается стабильно напряженной

Чаще всего под обстрелы попадают объекты инженерной инфраструктуры Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 декабря на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт сообщил, что обстановка в Курской области остается стабильно напряженной. Продолжаются периодические обстрелы территории региона со стороны ВСУ. Прежде всего атакуют объекты инженерной инфраструктуры.

- Если происходят обстрелы - огневые точки подавляются. Наша задача - максимально обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, поэтому своевременно информируем население путем запуска сирен, - сказал губернатор.

Также глава региона сообщил, что сейчас рассматривается вопрос об информировании людей, которые находятся в зоне обстрелов, с помощью СМС. Такую форму оповещения планируют технически реализовать на этой неделе.