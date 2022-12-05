Утром в Курске горел автомобиль

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 декабря в 07:02. На проспекте Хрущева в Курске горел автомобиль.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 07:09, справиться с огнем удалось в 07:11.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате возгорания огонь повредил автомобиль «ВАЗ 2114». Во время пожара никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».