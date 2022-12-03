Коронавирусом заразились еще 40 курян

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 148 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 3 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 40 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 163 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 148 человек, на ИВЛ – 7 (7 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2530 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.