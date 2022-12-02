В Курске на месте кафе "Старый клен" появится каток

В этом году от массовых новогодних мероприятий в Курске решили отказаться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году в Курске не будет массовых новогодних мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные деньги направят на поддержку бойцов специальной военной операции. Однако полностью от празднования Нового года решили не отказываться – для юных курян, как и каждый год, будут организованы театрализованные представления.

Помимо этого, на Театральной площади будет работать ярмарка с сувенирами ручной работы и приемная Деда Мороза. Скоро здесь также установят 17-метровую музыкальную ель, однако все украшения и праздничные инсталляции будут использовать прошлых лет.

Не останутся куряне и без катка. Как рассказывают в городской администрации, его зальют на месте кафе «Старый клен», по размерам будет такой же, как и в прошлые годы. В связи с экономической ситуацией, его установка немного задержится.

На Красной площади появится композиция из елей, которые поделят территорию на множество уютных пространств. Откроется также выставочный елочный базар и установят фуд-корты.