В Курской области для осужденных создают исправительные центры

В исправительных центрах осужденные выполняют принудительные работы, назначенные судом Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжают создавать исправительные центры для осужденных. Так, в Курчатовском районе такой центр работает при колонии-поселении №8 УФСИН России по Курской области. Он рассчитан на 285 человек и обустроен по типу общежития: два корпуса, 28 жилых помещений. В учреждении предусмотрен пропускной режим, есть комнаты для приема пищи, кухня на каждом этаже, душевые, санузлы и прачечная со стиральными машинами. В областной администрации отмечают, что все коммунально-бытовые расходы оплачивают сами проживающие.

В центре люди находятся от двух месяцев до пяти лет. Они выполняют принудительные работы, которые назначил суд. Осужденные работают на разных предприятиях Курчатовского района разнорабочими, бетонщиками, плотниками, монтажниками.

Сейчас в исправительном центре находятся около ста человек.