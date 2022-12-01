В Курске вручили ключи от квартир еще 18 детям-сиротам

До конца года еще две квартиры будут переданы детям-сиротам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

1 декабря еще 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своего нового жилья. Теперь они стали обладателями однокомнатных квартир, расположенных на улице Евгения Клевцова, а также проспектах Анатолия Дериглазова и Вячеслава Клыкова.

Как сообщают в мэрии, планы, которые были поставлены в этом году по приобретению и предоставлению жилых помещений данной категории граждан, перевыполнены. До конца года еще две квартиры будут переданы детям-сиротам.

Всего в 2022 году были приобретены за счет средств бюджета Курской области 64 благоустроенные квартиры в домах-новостройках или на вторичном рынке.

Администрация города сообщает, что работа по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжится и в 2023 году.