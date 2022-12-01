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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:31

В Курске почтили память Маршала Жукова

Торжественная церемония состоялась на мемориальном комплексе «Курская дуга»
Кристина ГОРБАТЕНКО
В 1996 году Георгию Жукову было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Курска»

В 1996 году Георгию Жукову было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Курска»

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 1996 году маршалу Георгию Жукову было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Курска». Также его имя носят поселок в Курском районе и общеобразовательная школа в Курске.

Сегодня, 1 декабря, на мемориальном комплексе «Курская дуга» почтили его память. К памятнику Жукову возложили цветы. Церемония была посвящена дню рождения Маршала Советского Союза.

В мероприятии приняли участие кадеты, представители общественного движения «Волонтеры Победы» и ветеранских организаций.

- Собравшиеся отметили особую связь Георгия Жукова с нашим регионом и его личный вклад в разгром немецко-фашистских войск в сражениях на Курской дуге, - говорят в областной администрации.