В Железногорске Курской области женщина продавала алкоголь несовершеннолетним

Ранее продавец уже совершала подобное правонарушение Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске во время рейда внимание полицейских привлек молодой человек, который выходил из кафе-бара с алкоголем в руках. При виде стражей порядка парень пытался спрятать спиртное. Как пояснил подросток, алкоголь он купил в этом же кафе, однако документов, подтверждающих его возраст, у него с собой не было.

Правоохранители выяснили, что молодой человек был несовершеннолетним. Оказалось, алкоголь ему продала 43-летняя женщина. Руководство бара предупреждало ее, что продавать спиртные напитки несовершеннолетним – запрещено. Однако женщина, пренебрегла своими обязанностями и не поинтересовалась возрастом покупателя.

Кроме того, полицейские установили, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, за что ей был выписан штраф в размере 30 000 рублей.

Теперь за повторное нарушение в отношении женщины, возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей либо принудительных работ, сроком до одного года.