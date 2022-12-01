В Курске автомобиль сбил 81-летнего мужчину

Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 30 ноября примерно в 17:30 на десятом километре автодороги «Курск – Воронеж». В региональном УГИБДД рассказывают, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 81-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 30 ноября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 09:30 на улице Центральная, села Нижняя-Грайворонка Советского района. По предварительным данным, 31-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», не справилась с управлением и сбила 63-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.