В Курске суд оштрафовал бывшего полицейского

Экс-полицейского признали виновным в злоупотреблении служебным положением Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный суд Курска признал бывшего полицейского виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в служебном подлоге.

- В марте 2021 года старший участковый уполномоченный полиции не принял мер по установлению события преступления о причинении телесных повреждений и не стал искать виновных, чтобы избежать большого объема работы. Кроме того, на основании сфальсифицированных им документов вынес необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, внес в него заведомо ложные сведения, якобы потерпевший получил травмы по неосторожности, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд оштрафовал бывшего полицейского на 130 тысяч рублей и лишил права занимать должности представителя власти сроком на два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.