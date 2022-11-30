Педагог из Курска победила во Всероссийском конкурсе «БиоТОП ПРОФИ»

Для участия в федеральном этапе конкурса было заявлено 407 работ Фото: Архив "КП"

Стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ». Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Для участия в федеральном этапе конкурса «БиоТОП ПРОФИ» было заявлено 407 работ.

- Педагоги делились образовательными практиками в области дополнительного образования естественнонаучной направленности, которые помогают создавать условия для развития таланта детей и формируют их экологическую грамотность, - рассказывают в мэрии.

Курскую область представляла педагог дополнительного образования дома искусств «Ритм» Ирина Новикова. Женщина одержала победу в эколого-биологической номинации.