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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:57

Педагог из Курска победила во Всероссийском конкурсе «БиоТОП ПРОФИ»

Ирина Новикова стала лучшей в эколого-биологической номинации
Кристина ГОРБАТЕНКО
Для участия в федеральном этапе конкурса было заявлено 407 работ

Для участия в федеральном этапе конкурса было заявлено 407 работ

Фото: Архив "КП"

Стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ». Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Для участия в федеральном этапе конкурса «БиоТОП ПРОФИ» было заявлено 407 работ.

- Педагоги делились образовательными практиками в области дополнительного образования естественнонаучной направленности, которые помогают создавать условия для развития таланта детей и формируют их экологическую грамотность, - рассказывают в мэрии.

Курскую область представляла педагог дополнительного образования дома искусств «Ритм» Ирина Новикова. Женщина одержала победу в эколого-биологической номинации.