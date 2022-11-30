6 и 8 декабря часть Сеймского округа Курска останется без света

Электричество отключат на одной улице и двух переулках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске запланированы очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электроэнергию в Сеймском округе города.

Так, временно без света останутся дома по адресам:

6 декабря с 09:30 до 16:00: обрезка деревьев

Широкая, 62-126

8 декабря с 09:30 до 16-00: обрезка деревьев

16-17-е Степные переулки

Телефон для справок: 37-31-28.

В Центральном и Железнодорожном округах в этот период электричество отключать не планируют.

Телефоны для справок: 32-40-89, 26-32-10.