6 и 8 декабря часть Сеймского округа Курска останется без света

Электричество отключат на одной улице и двух переулках
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске запланированы очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электроэнергию в Сеймском округе города.
Так, временно без света останутся дома по адресам:
6 декабря с 09:30 до 16:00: обрезка деревьев
Широкая, 62-126
8 декабря с 09:30 до 16-00: обрезка деревьев
16-17-е Степные переулки
Телефон для справок: 37-31-28.
В Центральном и Железнодорожном округах в этот период электричество отключать не планируют.
Телефоны для справок: 32-40-89, 26-32-10.