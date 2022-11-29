Курский боксер Александр Поветкин сложил депутатские полномочия

Депутаты также рассмотрели бюджет и приватизацию подвалов Фото: Светлана ВОЛКОВА

На третьем очередном заседании Курского горсобрания было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Поветкина. Решение было принято 29 ноября.

Основным вопросом повестки дня был бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-25 годов.

Помимо этого, депутаты рассмотрели имущественный блок вопросов, среди которых — утверждение прогнозного плана приватизации имущества с 2023 по 2025 годы. В него предложили включить подвал Дома книги, подвал в многоэтажном доме на улице Малышева, бывшую трансформаторную подстанцию на улице Еремина и еще несколько подвальных помещений.

В муниципальную собственность перейдут земельные участки, которые сейчас принадлежат заводу КПД. Это делается для развития улично-дорожной сети. Что касается внутриквартальных проездов между домами, то они останутся в собственности завода, пояснили в мэрии.