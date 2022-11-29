Куряне пожаловались на комбикормовый завод

В Доме Советов утверждают, что содержание загрязняющих веществ и уровень шума - в норме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вопрос о комбикормовом заводе в селе Гирьи Беловского района Курской области находится на контроле в уполномоченных органах, сообщили в администрации региона. Жители села жалуются, что на протяжении восьми лет на них летит пыль и шелуха с местного завода, рассказали в Доме Советов.

Его возведение в составе комбикормового цеха и линии обработки зерна в селе Гирьи было начато в 2011 году на земельном участке производственного назначения. Проектная документация объекта, содержащая раздел по охране окружающей среды, прошла необходимую экспертизу, было получено разрешение на строительство. После его завершения фирма получила заключение о соответствии всем нормам.

По информации, полученной от заместителя генерального директора компании, сейчас комбикормовый цех производственную деятельность не ведет, сообщают чиновники.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Курской области, жалобы жителей села Гирьи были переданы в уполномоченные органы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, проходят проверки. Проведены экспертиза по вопросу загрязнения атмосферного воздуха и исследование уровня шума, по результатам которых установлено, что содержание загрязняющих веществ и уровень шума соответствуют требованиям нормативов.

Вопрос находится на контроле у заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева.