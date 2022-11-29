Более 1800 школьников Курска напишут итоговое сочинение

На написание отведут почти четыре часа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школьники Курска готовятся к итоговому сочинению, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Его напишут 7 декабря одиннадцатиклассники всей страны. В Курске 1810 ребят примут участие в испытаниях, которые пройдут на базе школ, где они обучаются. Восемь детей напишут сочинение дома. На выполнение задания школьникам отводится три часа 55 минут, рекомендуемый объем — 350 слов.

Как рассказали в комитете образования Курска, проверять работы будут 229 экспертов и 158 общественных наблюдателей. В прошлом учебном году привлекались 221 эксперт и 153 общественных наблюдателя. Их количество зависит от числа участников и аудиторий, в которых школьники выполняют работу. При написании сочинения будет использоваться видеозапись в режиме офлайн как в кабинетах, так и в пунктах, организованных на дому.