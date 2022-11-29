В Курске до конца года модернизируют светофоры

На центральных улицах города уже обновили 32 светофора Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете дорожного хозяйства сообщили, что модернизировать будут светофоры, которые расположены на пересечении улицы Радищева с улицами Павлова, Гоголя, Садовой, Ватутина, Золотой и Кирова. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За последние два года на центральных улицах города уже обновили 32 светофора. Для регулирования транспортных потоков на более загруженных участках автодорог 14 из них оснастили адаптивным режимом управления.

- Информацию об интенсивности дорожного движения и средней скорости транспортных средств собирают специальные датчики детектирования транспорта. По цепочке данные поступают всем светофорам, подключенным к адаптивному управлению. Таким образом, преимущество проезда на разрешающий сигнал светофора предоставляется более загруженным участкам дорог, - объяснили в областной администрации.

На улицах Карла Маркса и 50 лет Октября светофоры уже модернизировали. Также планируют установить новые светофоры на Почтовой, Марата и Урицкого.