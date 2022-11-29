В Курске у водителей общественного транспорта появится униформа

С 1 января будут курсировать 50 новых автобусов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 2023 года курский филиал Национальной транспортной ассоциации будет обслуживать три ключевых маршрута: №41, 46 и 50. Уже с 1 января на линии выйдут 50 новых автобусов. В областной администрации говорят, что водители пройдут дополнительное обучение за счет компании, чтобы обеспечить высокие стандарты работы НТА.

Также для водительского состава уже утвердили фирменную униформу. Будет три комплекта одежды: летняя, зимняя и парадная со слоганом «Нам по пути!».

Добавим, до конца года перевозчик планирует принять на работу 100 водителей. Подробную информацию о трудоустройстве можно узнать по телефону: 8 (4712) 52-65-64.