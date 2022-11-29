Коронавирусом заразились еще 26 курян

Летальных случаев нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 29 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 26 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 016 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 148 человек, на ИВЛ – 7 (6 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2529 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.