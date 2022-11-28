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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:53

29 ноября курские пожарные проведут учения в ТЦ в деревне Татаренкова

Курян просят соблюдать спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобилистов просят уступать дорогу спецтранспорту

Автомобилистов просят уступать дорогу спецтранспорту

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

29 ноября с 15:00 в Нижнемедведицком сельсовете, в деревне Татаренкова пройдет пожарно-тактическое учение в ТЦ, расположенном по адресу: Никитина, 1в.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, во время учения будут проверены знания персонала объекта, а также отработаны вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

- Просьба к участникам дорожного движения соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту, - добавляют в Главном управлении.