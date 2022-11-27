Куряне заняли девять призовых мест на международном турнире по пауэрлифтингу

Елена Панченко завоевала два серебра - в жиме классическом и троеборье классическом. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В рамках международного турнира по пауэрлифтингу «Содружество наций» сборная Курской области завоевала восемь медалей в личном зачете, одну – в командном.

Первые места заняли - Борис Комиссаров (59 кг, жим классический), Александр Меркулов (120 кг, жим классический) и Анастасия Репринцева (47 кг, троеборье классическое).

Серебро завоевали - Елена Панченко (76 кг, в жиме классическом и троеборье классическом), Сергей Алфимов (120 кг, троеборье классическое), Комиссаров и Меркулов (оба - в жиме).

Кроме того, в командном зачёте среди юниоров по жиму классическому куряне стали вторыми.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские «Русичи» упустили победу в столице Удмуртии.