До конца года в курские медучреждения поставят десять новых единиц оборудования

Новые аппараты установят после ремонта в рентгенологических кабинетах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области до конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставят десять единиц медицинского оборудования. На их покупку пойдет 109,2 миллионов рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 38,8 миллионов рублей.

Всего в лечебных учреждениях области в 2022 году появятся два флюорографа, четыре аппарата для маммографии и четыре рентгеновских аппарата. Оборудование установят после завершения ремонтных работ в рентгенологических кабинетах.

Нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи. С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства или работы.