Курские «Русичи» упустили победу в столице Удмуртии

После матча в Ижевске «Русичи» располагается на 13-м месте с 11-ю очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

В Ижевске местный «Купол-Родники» встречался с курскими «Русичами» в рамках мужской Суперлиги по баскетболу. После волевой победы над дублем краснодарского «Локомотива» резво начали встречу на удмуртской земле. Гости выиграли первые две четверти – 22:21, 25:22. И даже уступив в третьей (14:16), перед заключительным отрезком игры вели с перевесом в два очка. Но решающая четверть прошла при полном преимуществе хозяев – 28:19 и итоговые 87:80.

В ТОП-5 результативных игроков курян вошли – Иван Аладко (16 очков), Семен Шашков (15), Дмитрий Злобин (14), Дмитрий Дойников (девять) и Владислав Соловьев (восемь).

После этого матча «Русичи» располагается на 13-м месте с 11-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 17). Теперь 5 декабря куряне сыграют на своем паркете с «Барнаулом» (12-е место, 10 очков). Начало игры в 19:00.