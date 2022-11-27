Курские волейболистки во второй раз одолели башкирских соперниц

26 ноября поддержать "атомных" пришла команда по мини-лапте из поселка Жерновец Золотухинского района Курской области. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Вчера, 26 ноября, в Уфе прошли матчи 4-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» продолжил победную серию. Правда, на этот раз наши девушки позволили соперницам взять один сет. После чего просто разбили «Уфимочку-УГНТУ» в пух и прах – 25:9. Итоговый счет - 25:13, 30:28, 23:25, 25:9 и 3:1 по партиям.

В другом поединке дня дубль калининградского «Локомотива» в трех партиях одолел «Уралочку-2-УрГЭУ» из Екатеринбурга.

После вчерашнего игрового дня лидирует череповецкая «Северянка» (35 очков). Далее идут «ЮЗГУ-Атом» (33) и «Тюмень» (26). Сегодня, 27 ноября, «атомные» сыграют второй матч с дублем «Уралочки». Начало в 12:00.