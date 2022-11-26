Курский «ЮЗГУ-Атом» победил дубль «Уралочки» из Екатеринбурга

После вчерашнего игрового дня лидирует череповецкая «Северянка» (33 очка). Далее идут «ЮЗГУ-Атом» (30) и «Тюмень» (25). Фото со страницы "Образование и наука Курской области" в VK.

Вчера, 25 ноября, в Уфе прошли матчи 4-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом», как и днем ранее во встрече с местной «Уфимочкой-УГНТУ», в трех партиях одолел «Уралочку-2-УрГЭУ» из Екатеринбурга. Итоговый счет - 25:18, 25:18, 25:12 и по сумме 3:0.

В другом поединке дня башкирские девушки уступили дублю калининградского «Локомотива» (1:3).

После вчерашнего игрового дня лидирует череповецкая «Северянка» (33 очка). Далее идут «ЮЗГУ-Атом» (30) и «Тюмень» (25). Сегодня, 26 ноября, «атомные» сыграют второй матч с «Уфимочкой-УГНТУ». Начало в 15:30.