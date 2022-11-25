В Курске на ходу загорелась легковушка

В регионе периодически горят авто
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 18:17 25 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщили о загорании легкового автомобиля на улице Крымская в Курске. Огонь вспыхнул, когда машина двигалась по дороге.
Потушить пожар спасателям удалось в 18:32
В результате пожара поврежден легковой автомобиль Opel Astra по всей площади, сообщили в МЧС региона.
Огонь тушили девять человек, четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.