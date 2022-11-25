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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 6:47

В Курской области от коронавируса умер 94-летний мужчина

Выявлено 24 новых случая заражения
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек

Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 25 ноября в Курской области коронавирусом заразились еще 24 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 917 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек, на ИВЛ – 5 (3 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2529 человек. Не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - скончался 94-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.