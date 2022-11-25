В Курской области от коронавируса умер 94-летний мужчина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 25 ноября в Курской области коронавирусом заразились еще 24 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 917 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек, на ИВЛ – 5 (3 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2529 человек. Не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - скончался 94-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.