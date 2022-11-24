Эва Лисец из курского «Динамо» вошла в заявку сборной Словении на квалификационные матчи Евробаскета-2023

Эва Лисец. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Эва Лисец из курского «Динамо» вошла в окончательную заявку сборной Словении на квалификационные матчи Евробаскета-2023 против Польши (24 ноября) и Турции (27 ноября).

Эва из-за травмы пропускала первые две встречи отборочного раунда, которые прошли в прошлом году. Евробаскет-2023 состоится с 15 по 25 июня следующего года в Израиле и Словении. Хозяева турнира участвуют в квалификационных матчах вне зачета.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне везут две награды из Подмосковья. В Красногорске прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

Тем временем, курские спортсмены завоевали 29 медалей на всероссийском турнире по айкидо.