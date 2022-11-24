Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 13:28

Военнослужащим из Курской области передали благотворительный груз

Посылку доставили в Луганскую область
Кристина ГОРБАТЕНКО
Бойцы получили именные посылки от семей, инструменты, элементы экипировки, необходимое обмундирование и оборудование

Бойцы получили именные посылки от семей, инструменты, элементы экипировки, необходимое обмундирование и оборудование

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 23 ноября, делегация общественной организации «Матери Курского края» совместно с волонтерами доставила груз для курских военнослужащих, дислоцированных в Голубовке Луганской области. Об это сообщил губернатор Роман Старовойт, глава региона также добавил, что с женами, матерями и сестрами именно этих военных он встречался несколько дней назад в Курске.

Подарки для курян традиционно собирали коммерческие компании, общественники, обычные граждане и администрация Курской области. Бойцам передали именные посылки от семей, инструменты, элементы экипировки, необходимое обмундирование и оборудование.