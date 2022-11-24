Куряне везут две награды из Подмосковья

В дисциплине «D класс-микст» (юниоры и юниорки) Артем Дегтяренко и Вероника Пащенко стали вторыми. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курские спортсмены заняли два призовых места. В дисциплине «D класс-микст» (юниоры и юниорки) Артем Дегтяренко и Вероника Пащенко стали вторыми. А в дисциплине «D класс-микст» (юноши и девушки) Богдан Поляков и Ксения Муранова заняли третье место.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне завоевали 29 медалей на всероссийском турнире по айкидо.

Тем временем, курские «Русичи» одержали вторую победу в Суперлиге. Теперь 25 ноября куряне сыграют в Ижевске с «Куполом-Родники». Начало встречи в 18:00.