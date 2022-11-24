В Курске строят военный госпиталь

Закончить строительство планируют в ноябре 2023 года Фото: Архив "КП"

В Курске началось строительство военного госпиталя, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Благодарен Президенту РФ за поддержку и Минобороны РФ за принятое решение: территориальный гарнизон в Курске давно нуждался в современном лечебном корпусе, - сказал глава региона.

Госпиталь рассчитан на 150 мест, в нем также смогут оказывать специализированную помощь пострадавшим при авариях и катастрофах. В лечебно-диагностическом корпусе построят хирургическое отделение с оперблоками, анестезиологию с реанимацией, а также неврологическое отделение, терапию, диагностическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения. Будут стоматология и аптека. Для экстренной доставки оборудуют две вертолетные площадки.

Строители уже зашли на объект, на месте работают 270 человек и 40 единиц техники. Уже выполнен фундамент административного и лечебно-диагностического корпуса. Закончить строительство планируют в ноябре следующего года.